DAX24.217 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.993 -0,5%Nas21.305 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienkurs aktuell

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zieht am Donnerstagnachmittag an

07.08.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 22,60 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
19,50 EUR 0,46 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 22,60 USD zu. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 22,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,44 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.363 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,35 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. 65,27 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Abschläge von 40,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -50,800 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen