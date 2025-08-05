JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 22,60 USD zu.

Um 15:49 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 22,60 USD zu. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 22,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,44 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.363 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,35 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. 65,27 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Abschläge von 40,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -50,800 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

