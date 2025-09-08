JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag gefragt
Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 25,10 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,77 USD. Zuletzt wurden via New York 9.751 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,80 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -53,973 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
