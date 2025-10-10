DAX24.596 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.073 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,75 -2,3%Gold3.982 +0,1%
So bewegt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

10.10.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 23,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,25 EUR -1,00 EUR -4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 23,37 USD abwärts. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,33 USD nach. Bei 24,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 24.477 Aktien.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,58 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 USD je Aktie gewesen. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
mehr Analysen