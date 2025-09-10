JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verliert am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 23,96 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,96 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 23,90 USD. Bei 24,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 36.072 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 55,88 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 78,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 04.11.2025 gerechnet.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -53,973 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

