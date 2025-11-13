JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verzeichnet am Abend Verluste
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 26,57 USD.
Um 20:06 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 26,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 26,22 USD. Bei 28,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 64.244 JinkoSolar-Aktien.
Bei 29,98 USD erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 97,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.
Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 44,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 vorlegen.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.
