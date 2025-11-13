JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 27,00 USD.
Die JinkoSolar-Aktie wies um 15:47 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,00 USD abwärts. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 26,44 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,09 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.017 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 29,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 11,04 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 50,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,36 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.
2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
