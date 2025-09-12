JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 25,50 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 25,50 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 45.495 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 37,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 46,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 47,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

