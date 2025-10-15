JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 24,00 USD.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 24,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 24,66 USD. Bei 23,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 33.974 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JinkoSolar.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

