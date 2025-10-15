DAX24.220 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.784 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.198 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
JinkoSolar im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

15.10.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 24,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,10 EUR 0,10 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 24,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 24,66 USD. Bei 23,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 33.974 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JinkoSolar.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen