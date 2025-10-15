JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 24,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 24,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 24,66 USD. Bei 23,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 33.974 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JinkoSolar.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu JinkoSolar
Analysen zu JinkoSolar
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen