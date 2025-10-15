JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Abend

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 23,77 USD nach oben.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 23,77 USD. Bei 24,66 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 76.335 JinkoSolar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,79 USD. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 77,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JinkoSolar möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

