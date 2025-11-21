JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag tiefer
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 25,00 USD.
Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel um 15:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 25,00 USD nach. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,00 USD. Bisher wurden via New York 15.117 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 31,88 USD erreichte der Titel am 18.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 21,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 17.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,42 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,49 Mrd. USD.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -32,662 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.
