Aktienkurs aktuell

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Aufschlag

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 26,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
24,00 EUR 0,50 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 26,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 27,43 USD. Bei 27,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35.379 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 31,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,34 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 50,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 17.11.2025 vor. Das EPS lag bei -2,32 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 2,49 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 06.03.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -28,764 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen