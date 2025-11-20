JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 26,94 USD.
Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 26,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 27,43 USD. Bei 27,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35.379 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 31,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,34 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 50,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 17.11.2025 vor. Das EPS lag bei -2,32 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 2,49 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 06.03.2026 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -28,764 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
