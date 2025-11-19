JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar bricht am Mittwochabend ein

Notierung im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,1 Prozent bei 26,63 USD.

Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 7,1 Prozent auf 26,63 USD. Bei 26,32 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 28,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 54.106 JinkoSolar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 31,88 USD. Mit einem Zuwachs von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 49,61 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Am 17.11.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,49 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -35,792 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

