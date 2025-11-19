JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar bricht am Mittwochabend ein
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,1 Prozent bei 26,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 7,1 Prozent auf 26,63 USD. Bei 26,32 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 28,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 54.106 JinkoSolar-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 31,88 USD. Mit einem Zuwachs von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 49,61 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.
Am 17.11.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,49 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -35,792 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu JinkoSolar
Analysen zu JinkoSolar
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen