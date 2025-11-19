JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Verlusten

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 27,68 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:49 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 27,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 27,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14.796 JinkoSolar-Aktien.

Am 18.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,88 USD an. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 13,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 51,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,32 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,26 Prozent auf 2,49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umgesetzt.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -35,792 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

