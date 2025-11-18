DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.567 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,99 +1,5%Gold4.075 +0,7%
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar fällt am Dienstagabend

18.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 29,34 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 29,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 28,13 USD. Mit einem Wert von 29,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 91.656 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,88 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 7,98 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Mit einem Kursverlust von 54,25 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q4 2025 wird am 06.03.2026 erwartet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

