JinkoSolar im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verliert am Dienstagnachmittag kräftig

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,1 Prozent auf 28,41 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 7,1 Prozent auf 28,41 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 28,41 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 34.466 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,88 USD an. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 10,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 52,76 Prozent Luft nach unten.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umsetzen können.

Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

