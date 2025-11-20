JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagabend im Tiefenrausch

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 25,37 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,7 Prozent auf 25,37 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,27 USD. Bei 27,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 140.003 Stück.

Am 18.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 25,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 89,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

JinkoSolar veröffentlichte am 17.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,26 Prozent auf 2,49 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -28,764 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

