Aktienkurs aktuell

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Kursplus

21.11.25 20:23 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Kursplus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 25,65 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
22,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:01 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 25,65 USD. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 25,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 58.055 Stück.

Bei 31,88 USD markierte der Titel am 18.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 91,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

JinkoSolar ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --32,662 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

mehr Analysen