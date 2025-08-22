JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 24,09 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 24,09 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,50 USD. Bisher wurden via New York 22.153 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 55,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 44,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

