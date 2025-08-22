JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar steigt am Montagabend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 23,97 USD.

Das Papier von JinkoSolar legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 23,97 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 60.471 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie.

