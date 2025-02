JinkoSolar Aktie News: Anleger greifen bei JinkoSolar am Nachmittag zu

Kurs der JinkoSolar

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 23,93 USD zu.

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 23,93 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 77.640 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 35,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 30,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2024 vor. JinkoSolar hat ein EPS von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 3,54 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. USD im Vergleich zu 4,39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 7,76 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

