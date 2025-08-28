JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 22,45 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 22,45 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.214 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 66,37 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,66 Prozent zurück. Hier wurden 1,90 Mrd. USD gegenüber 3,21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

