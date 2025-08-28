JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Abend fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 23,12 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,5 Prozent auf 23,12 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 23,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,27 USD. Zuletzt wechselten via New York 32.180 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 61,55 Prozent Luft nach oben. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -57,672 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

