K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,89 EUR abwärts.

Um 15:47 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,89 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.978 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. 55,41 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2024 Kursverluste bis auf 11,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,19 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte K+S am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,317 EUR je K+S-Aktie.

