K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagvormittag fester

Das Papier von K+S legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 22,81 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 22,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.941 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 37,42 Prozent niedriger. Am 11.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,10 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 29,00 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig wurden 1.509,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 664,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 16.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 8,09 EUR je Aktie aus.

