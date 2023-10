K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag im Minusbereich

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 16,51 EUR.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,6 Prozent auf 16,51 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,48 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.063 K+S-Aktien.

Am 28.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,06 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 19,71 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

