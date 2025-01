K+S Aktie News: K+S gewinnt am Nachmittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,4 Prozent auf 11,34 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 11,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,80 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.076.834 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 25,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,41 EUR an.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,218 EUR je K+S-Aktie.

