K+S Aktie News: K+S gibt am Montagnachmittag ab

Die K+S-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 21,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 21,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 457.738 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 41,10 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2021 bei 10,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 96,70 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,06 EUR.

Am 11.05.2022 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Beim Umsatz wurden 1.212,30 EUR gegenüber 822,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 15.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,98 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

