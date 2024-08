K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,53 EUR ab.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 11,53 EUR abwärts. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,53 EUR. Bei 11,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 53.224 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2023 bei 18,47 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 60,19 Prozent Luft nach oben. Bei 11,27 EUR fiel das Papier am 16.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 2,30 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,219 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,81 EUR an.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die K+S-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,299 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

