K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 13,72 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 13,72 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 13,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 268.696 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 68,95 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,942 EUR je K+S-Aktie.

