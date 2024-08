K+S Aktie News: K+S tendiert am Freitagmittag nordwärts

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

K+S Aktie News: K+S am Vormittag in Rot

Compared to Estimates, Mosaic (MOS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

Nutrien Declares Quarterly Dividend of US$0.54 per Share

Nutrien (NTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates

Heute im Fokus

Höhere Kursziele und Charttechnik. Esprit will offenbar alle Filialen in Deutschland schließen. Teuerung in Deutschland: Inflation steigt im Juli. Schwache Konjunktur bremst Jungheinrich. RTL Group wächst im 1. Halbjahr. Aufsichtsrat berät über Zukunft der thyssenkrupp-Stahlsparte. Infineon-Chef: Bau für TSMC-Fabrik in Dresden beginnt schon bald.