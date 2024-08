K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag mit Abschlägen

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 11,51 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 11,51 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,49 EUR aus. Bei 11,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.223 K+S-Aktien.

Am 11.08.2023 markierte das Papier bei 18,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 2,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,219 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,81 EUR an.

Am 13.05.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte K+S ebenfalls ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,299 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

