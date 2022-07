K+S Aktie News: K+S am Nachmittag Verlust reich

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 20,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 19,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445.128 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2022 auf bis zu 36,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2021 bei 10,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 89,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,17 EUR.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,48 Prozent auf 1.212,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 822,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 15.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,01 EUR fest.

