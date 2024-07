K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagvormittag ins Minus

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 11,63 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 11,63 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 11,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.569 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 58,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2024 bei 11,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,209 EUR je K+S-Aktie. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 14,81 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte K+S ebenfalls ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 988,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,11 Prozent verringert.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,328 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX