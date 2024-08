K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 11,33 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 11,33 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.465 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2023 auf bis zu 18,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2024 Kursverluste bis auf 11,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,219 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,81 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 13.05.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 825,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,299 EUR je Aktie belaufen.

