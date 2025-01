K+S Aktie News: K+S kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,85 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 10,85 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,31 EUR zu. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 10,84 EUR. Mit einem Wert von 10,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 280.464 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 15,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,63 Prozent. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 8,09 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,209 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,41 EUR aus.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,218 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

