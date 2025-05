K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 15,24 EUR.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,24 EUR nach. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,69 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 304.765 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,101 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,77 EUR.

Am 13.03.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 925,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,02 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,255 EUR je K+S-Aktie.

