K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 11,38 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,38 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,38 EUR. Bei 11,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.069 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 07.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 58,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2024 (11,27 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 0,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,219 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,81 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 13.05.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Am 14.08.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,299 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach

Juli 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur K+S-Aktie