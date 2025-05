K+S Aktie News: K+S am Mittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 15,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 14,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 219.296 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,84 EUR an. Gewinne von 5,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,52 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 925,10 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 988,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,291 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie von Umsatzrückgang belastet: Gutes Kalipreisniveau auch außerhalb Brasiliens?

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Ausblick: K+S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor