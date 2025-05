K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 14,83 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 14,83 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 14,71 EUR. Bei 15,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 518.700 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 15,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 32,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,84 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 925,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,291 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

