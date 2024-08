K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Plus

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,39 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,39 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,58 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.690 K+S-Aktien.

Am 07.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 58,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 11,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,67 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,219 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,81 EUR je K+S-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2024. K+S hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 988,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte K+S am 14.08.2024 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,299 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

