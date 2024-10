K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Montagnachmittag zu

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,80 EUR.

Bei einem Wert von 17,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,17 Prozent. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 8,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,98 EUR je K+S-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 873,80 Mio. EUR – ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,261 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

