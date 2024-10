K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von K+S

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 10,60 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 10,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 10,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.364 K+S-Aktien.

Am 17.10.2023 markierte das Papier bei 17,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,17 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 6,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 10,98 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte K+S die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,261 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Verlustzone

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen