K+S Aktie News: K+S am Mittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,36 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,48 EUR zu. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 15,34 EUR ein. Bei 15,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 106.373 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 3,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,124 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,09 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von K+S.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,364 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: K+S-Dividende gesunken

K+S-Aktie von Umsatzrückgang belastet: Gutes Kalipreisniveau auch außerhalb Brasiliens?

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingefahren