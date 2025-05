K+S Aktie News: K+S macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 15,41 EUR zu.

Die K+S-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,41 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.261 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,79 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 54,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,124 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,09 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,364 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

