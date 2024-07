K+S Aktie News: K+S gibt am Dienstagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 11,44 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 11,44 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,43 EUR nach. Bei 11,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 94.262 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,48 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2024 (11,43 EUR). Mit Abgaben von 0,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,209 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,81 EUR.

Am 13.05.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. K+S hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,38 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,00 Mio. EUR – eine Minderung von 17,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,308 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im MDAX

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu