K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 11,37 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 2,1 Prozent auf 11,37 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,27 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 271.933 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 62,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,81 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 13.05.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,11 Prozent auf 988,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte K+S die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,308 EUR in den Büchern stehen haben wird.

