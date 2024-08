K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 11,23 EUR ab.

Die K+S-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 11,23 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,18 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,35 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 267.562 Aktien.

Am 07.09.2023 markierte das Papier bei 18,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 60,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2024 Kursverluste bis auf 11,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 0,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,104 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,46 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2024 gerechnet. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,293 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

