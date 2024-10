K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 10,53 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 10,53 EUR. Bei 10,61 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.548 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,87 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 10,98 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,233 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

