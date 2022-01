K+S Aktie News: K+S mit negativen Vorzeichen

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 17,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.825 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2022 erreicht. Am 25.03.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,73 EUR für die K+S-Aktie. Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die K+S AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig.

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie gefragt: Rückenwind von optimistischem Analystenkommentar

K+S darf Salzentsorgung in Werra bis Ende 2027 fortsetzen - Aktie letztendlich in Grün

K+S bekennt sich zu EU-Grundsätzen für nachhaltige Rohstoffe - Aktie im Minus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S