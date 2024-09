K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Freitagvormittag

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 11,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 11,14 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,15 EUR ein. Bei 11,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.345 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 17,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (9,97 EUR). Mit Abgaben von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,114 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,32 EUR.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,268 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben